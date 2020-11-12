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【世界糖尿病】併發症多患憂鬱症病情惡化 糖友 截肢前應三思
（吉隆坡訊）糖尿病足潰瘍，在我國初級衛生保健系統中是常見的問題，然而，醫生不該看到病人的足部有潰瘍，就直截了當的說必須進行截肢，那其中還有許多的考量。醫生在實際做出這一個，可使病人身體在未來變得更為虛
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